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سقوط برازيلي

2026.11.14 | 04:54 pm
سقط المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أمام نظيره الياباني في لقاء تجريبي انتهى لصالح الأخير بنتيجة 3ـ2، في مباراة احضتنتها سنغافورة، السبت (رويترز والفرنسية)
سقوط برازيلي

سقوط برازيلي

سقوط برازيلي

سقوط برازيلي