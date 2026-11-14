سقوط برازيلي

سقط المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أمام نظيره الياباني في لقاء تجريبي انتهى لصالح الأخير بنتيجة 3ـ2، في مباراة احضتنتها سنغافورة، السبت (رويترز والفرنسية)