تيجاني.. رجل المعصوب يعيد ذكريات فان باستن

على ملعب يوهان كرويف في أمستردام، كتب تيجاني ريندرز الجمعة ، فصلًا جديدًا من حكايته.

قبل ساعات من مواجهة اليونان، دعا الجميع بلطف: «شاهدوا إحدى مبارياتي في السعودية واستمتعوا»، ثم جاء المساء، وفي 21 دقيقة فقط، سجّل «هاتريك».

كان ذلك بعد 15 يومًا فقط من «الهاتريك» الأول في مسيرته، الذي سجّله أمام الرياض.

الرجل الذي قال عن ثوبه الأبيض ذات يوم: «أشعر بالسعادة عندما أرتديه، فهو شيء يشبه الأشخاص الموجودين حولي»، كان يكتب أهدافه كمن يكتب رسائل شكر لمن وجد أهله في أرض بعيدة.

وُلد تيجاني مارتينوس يان ريندرز ليكاتومبي في الـ 29 من يوليو عام 1998 في مدينة زفوله الهولندية.

والده مارتن ريندرز، لاعب بيك زفوله الذي خاض 182 مباراة، وسجّل 31 هدفًا بين عامي 1990 و1998، قبل أن ينتقل إلى أمريكا ثم فنلندا. أما والدته أنجلينا ليكاتومبي فتحمل أصولًا إندونيسية. له شقيقان: إليانو، المولود في فنلندا عام 2000 ويلعب اليوم لمنتخب إندونيسيا، وسيان.

يقول تيجاني بكل فخر: «أفتخر كثيرًا بأصولي الإندونيسية، فهي جزء كبير مما أنا عليه».

كأنه حمل ثقافتين في دمه، فلم يغره العبور إلى ثالثة، سمّاه والداه على اسم الجناح النيجيري تيجاني بابانجيدا، ذلك الذي كانت سرعته تُبهج جماهير أياكس في التسعينيات.

وعن والده يقول: «لعب أبي دورًا كبيرًا في مسيرتي الكروية، كان لاعبًا محترفًا بنفسه فيعرف ما يلزم للوصول إلى القمة».

بدأ رحلته في نادي دبليو في إف زفوله بين 2003 و2007، ثم انتقل إلى بيك زفوله حتى 2011، وعاد إليه عام 2016 ليظهر مع الفريق الأول في موسم 2017ـ2018. بعد ذلك مرّ بأز ألكمار، وأُعير إلى آر كيه سي فالفايك. في تلك البدايات كان يجسّد مقولة الكاتب الأوروجوياني إدواردو جاليانو: «كثير من الناس الصغار في أماكن صغيرة يفعلون أشياء صغيرة قادرون على تغيير العالم».

في الـ 19 من يوليو 2023 انتقل إلى ميلان، ثم في صيف 2025 انضم إلى مانشستر سيتي. سجّل خمسة أهداف في 28 مباراة، وفاز بكأس الرابطة وبكأس الاتحاد الإنجليزي. لكن شيئًا في داخله بدأ يتغير. قال لاحقًا: «لاحظت أن الأمور تتجه مجددًا في هذا الاتجاه داخل مانشستر سيتي، فبدأت أتساءل عما إذا كنت أرغب في خوض موسم آخر بهذا الدور» ، شعر أن المكان لم يعد يتسع له، فبدأ يبحث عن فضاء يتسع لأحلامه.

في حياته الخاصة، تزوج ماريا جورجيس، الهولندية ذات الأصول العراقية، وله منها ابن اسمه سفيان.

تعرّف عليها عبر منصة «إنستجرام»، ومن أول لقاء أخبرها برغبته في الزواج منها.

منذ بداية علاقتهما عام 2021 ساندته ماريا في كل المحطات، كانت إلى جانبه في ميلان ومانشستر، تربي ابنهما وسط أسفار كرة القدم. وتشير التقارير إلى أنهما ينتظران مولودهما الثاني في عام 2026.

في التاسع عشر من أغسطس 2026 انضم إلى القادسية، ظهر في مقطع نشره الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، واقترب عدد مشاهداته من المليون.

وفي كل مرة يزور فيها السعودية، لا يفكر سوى في تناول وجبته المفضلة وهي وجبة المعصوب الشهيرة التي يتحدث دائمًا عنها بإعجاب شديد.

تحدث فيه عن محاولاته تعلم اللغة العربية، وعن تواصله مع السكان، وعن إعجابه بالمعصوب.

وفي الليلة الماضية في أمستردام، بات تيجاني أول لاعب هولندي يسجّل «هاتريك» في شوط واحد منذ ماركو فان باستن، كان ذلك «الهاتريك» الدولي الأول في ظهوره الـ 40.

قال بعدها بصوت هادئ يحمل فرحة كبيرة: «إنه أمر مدهش، خاصة أن أسجّل هاتريك مع المنتخب الوطني».

هكذا تكتب قصة لاعب وجد في أرض بعيدة ما يشبه البيت، فصار يكتب أهدافه كمن يكتب رسائل حب.