الأهلي يطلب حكاما أجانب في «الكلاسيكو»

طلبت إدارة نادي الأهلي طاقمًا تحكيميًا أجنبيًا يتولى إدارة مواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام مضيفه النصر، الجمعة المقبل في «مؤجلة» الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن إدارة القطب الجداوي رفعت خطابًا رسميًا عبر نظام «MySAFF» الإلكتروني، قبل موعد المباراة بـ16 يومًا، وفق الإطار الزمني المعتمد من لجنة الحكام، مع إرفاق إيصال سداد الرسوم المالية.

ويمنح النظام، المطبق منذ الموسم قبل الماضي، الأندية حرية كاملة في الاستعانة بحكام أجانب دون سقف محدد لعدد المباريات، سواء كان النادي مستضيفًا أو ضيفًا.

ويبلغ متوسط كلفة الطاقم الأجنبي 375 ألف ريال، فيما ترتفع إلى 450 ألف ريال في حال وجود حكم رابع إلى جانب تقنية الفيديو.

وكانت رابطة دوري المحترفين أعلنت عن تأجيل مواجهة الأهلي والنصر، المحددة في 15 أكتوبر الماضي إلى 6 مارس المقبل، إلا أن تعديل موعد بطولة كأس أمم آسيا أدى إلى إعادة برمجة جولات الدوري، ومن بينها مواجهة «الكلاسيكو» لتنظم في 20 نوفمبر الجاري.

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط خلف النصر الثالث برصيد 28.