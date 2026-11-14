الفتح يختبر التحضيرات أمام الجيل

يخوض فريق الفتح الأول لكرة القدم مواجهة تجريبية أمام الجيل «درجة أولى» على الملعب الرديف في مقر النادي، الأحد، ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية، حسبما أفاد النادي السبت.

ومن المقرر أن يلعب «النموذجي» مباراة تجريبية أخرى ضد الخليج الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف.

وكان الفريق الأحسائي عاود تحضيراته الأربعاء الماضي، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة استمرت نحو أسبوع، تزامنًا مع فترة التوقف بسبب أيام «فيفا».

ووضع المغربي جمال السلامي، مدرب الفريق، برنامجًا متكاملًا في فترة التوقف الدولي من أجل النهوض بالنتائج عند استئناف منافسات دوري روشن السعودي.

ويستأنف الفريق مشوار الدوري في 26 نوفمبر الجاري عندما يستقبل ضيفه الرياض على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء لحساب الجولة الـ13.

ويحتل الفتح المركز الـ16 في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من انتصار وحيد و3 تعادلات مقابل 8 هزائم خلال 12 جولة.