هولندا تخسر دي يونج أمام ألمانيا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، السبت، خروج فرينكي دي يونج، لاعب الوسط، من حسابات المباراة الحاسمة أمام ألمانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية، الإثنين، بعد شعوره بـ «انزعاجاتٍ في الظهر».

وعانى لاعب برشلونة، البالغ 29 عامًا، من سلسلة إصاباتٍ، قلَّصت مشاركاته مع المنتخب خلال الفترة الماضية حيث غاب عن المباريات الأربع الأولى، سبتمبر الماضي، مع انطلاق حملته في النسخة الجديدة من البطولة، وعاد أمام اليونان، الجمعة، في أمستردام.

وارتدى دي يونج شارة القيادة بدلًا من المدافع المصاب فيرجيل فان دايك، لكنَّه اضطر إلى مغادرة الملعب خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز هولندا 7ـ0 بعد شعوره بآلامٍ في الظهر، مفضِّلًا عدم المجازفة والاستمرار في اللعب.

وأوضح الاتحاد الهولندي، أن تشابي هرنانديز، مدرب المنتخب، لن يستدعي لاعبًا بديلًا، ما يعني أن بعثة هولندا المتوجِّهة إلى برلين ستضمُّ 23 لاعبًا فقط.

وتتصدَّر هولندا المجموعة الثانية في المستوى الأول برصيد 11 نقطةً، متقدِّمةً على اليونان وألمانيا اللتين تملكان ثماني نقاطٍ. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية المقرَّر تنظيمه مارس المقبل.