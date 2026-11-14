القادسية.. ناتشو يتعافى ويشارك في التدريبات

استعاد فريق القادسية الأول لكرة القدم جهود قائده الإسباني ناتشو فرنانديز بعد تعافيه من الإصابة، وانخراطه في التدريبات الجماعية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتشكّل عودة المدافع الإسباني المخضرم «36 عامًا» أهمية كبيرة للفريق القدساوي قبل استئناف مشواره بعد فترة التوقف الجارية نظير الاستحقاقات الدولية خلال أيام «فيفا».

وكان ناتشو تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة مطلع أكتوبر الماضي، ما تسبب في غيابه عن سبع مباريات لفريقه في مختلف المسابقات، شملت أربع مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي أمام أبها والتعاون والهلال والرياض، إضافة إلى ثلاث مواجهات قارية ضد باختاكور والسد والغرافة القطريين.

ويستهل الفريق القدساوي مشواره بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة مضيفه شباب الأهلي الإماراتي في دبي 24 نوفمبر الجاري، ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بأربعة أيام يستقبل ضيفه الفيحاء لحساب الجولة الـ13 من الدوري في مباراة ينتظر أن تكون الأولى على ملعب أرامكو حال الموافقة على طلبه بخوضها على هذا الملعب الجديد.

ويحتل القادسية المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر «30 نقطة من 11 مباراة»، ومتفوقًا بفارق الأهداف على النصر صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته «28 نقطة من 11 مباراة».