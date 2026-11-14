4 فبراير.. جوائز الرياضات الإلكترونية تعود

تستعدُّ أرينا الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية «SEF Arena» في الرياض، العاصمة السعودية، لاستضافة النسخة السابعة من حفل جوائز الرياضات الإلكترونية السعودية 2026، بالشراكة مع فانجارد، 4 فبراير 2027.

ويُعدُّ حفل توزيع الجوائز السنوية في الرياضات الإلكترونية إحدى أبرز المناسبات السنوية التي ينتظرها مجتمع الرياضات الإلكترونية في السعودية حيث يجتمع نجوم القطاع ومواهبه للاحتفاء بعامٍ حافلٍ بالإنجازات والنجاحات، وتكريم المتميزين في 22 فئةً من فئات الجوائز.

وتُنظَّم النسخة السابعة من حفل جوائز الرياضات الإلكترونية السعودية 2026 بالشراكة مع فانجارد، في إطار التعاون لتنظيم هذا الحدث السنوي الذي يحتفي بالإنجازات والمواهب المتميزة بقطاع الرياضات الإلكترونية في السعودية، ويُسلِّط الضوء على إسهامات الأفراد والجهات في تطوُّر القطاع ونموِّه.

ويجمع الحفل في نسخته السابعة نخبةً من اللاعبين واللاعبات، والأندية، وصُنَّاع المحتوى، والشخصيات البارزة في مجتمع الرياضات الإلكترونية، ليُشكِّل منصَّةً للاحتفاء بالتميُّز والإبداع، وتسليط الضوء على الجهود التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي. كما تُمثِّل هذه النسخة امتدادًا لمسيرة الحفل في إبراز قصص النجاح والإنجازات الاستثنائية، وتقدير المواهب التي تركت بصمتها في مختلف مجالات الرياضات الإلكترونية، بما يعكس تنوُّع القطاع واتساع قاعدة المشاركين فيه.

ويواصل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، من خلال تنظيم هذا الحفل السنوي بالشراكة مع فانجارد، ترسيخ ثقافة التقدير والاحتفاء بالمواهب الوطنية، وتسليط الضوء على التطوُّر المتسارع الذي يشهده قطاع الرياضات الإلكترونية في السعودية، إلى جانب تحفيز الأجيال القادمة على الإبداع والتميز، والمساهمة في مسيرة نمو القطاع.

ومع اقتراب موعد النسخة السابعة، تتَّجه الأنظار نحو ليلةٍ مرتقبةٍ، تحمل مزيدًا من لحظات التكريم والاحتفاء بصُنَّاع الإنجاز، على أن يكشف الاتحاد خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الحفل، والمرشَّحين، وآليات المشاركة والتصويت عبر قنواته الرسمية.