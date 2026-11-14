لوزان: نهائي مونديال 2030 في إسبانيا.. القضية محسومة

جدَّد رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، السبت، تأكيده على أن نهائي كأس العالم 2030 يجب أن يُجرى في بلاده، الشريكة في استضافة البطولة إلى جانب البرتغال والمغرب، مشدِّدًا على أن هذه المسألة غير قابلةٍ للتفاوض.

وقال لوزان على هامش المؤتمر الوطني العشرين لقانون الرياضة، الجمعة، في مدينة كاسيرس: «سيُحسم الأمر في 2028، لكنْ هذه المسألة غير قابلةٍ للتفاوض. كأس العالم هذه مُلكٌ للقارة الأوروبية، ولإسبانيا والبرتغال. لا يوجد أي طرحٍ للانسحاب من تنظيم البطولة، لأننا لا نتصوَّر إجراء المباراة النهائية خارج إسبانيا. لا توجد أي خطةٍ أخرى مطروحة».

ومع ذلك، دعا لوزان إلى التحلِّي بالصبر حتى يتم تأكيد العدد النهائي للملاعب المضيفة للمونديال الأمر الذي سيسمح لإسبانيا «بامتلاك، ليس فقط أفضل دوري في العالم، بل وأيضًا أفضل الملاعب، ما يجعل كرة القدم الوسيلة المثالية لنقل علامة إسبانيا التجارية إلى كل ركنٍ من أركان العالم».

واستنادًا إلى دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي أعدَّتها شركة «برايس ووترهاوس» للاستشارات PwC، أوضح لوزان، أن استضافة مونديال 2030 يُتوقَّع أن تُحقِّق فائضًا اقتصاديًّا قدره 3.4 مليار يورو لإسبانيا، وأن تجذب نحو 1.5 مليون زائرٍ، وأن تصنع 90 ألف وظيفةٍ.

وجاءت تصريحات لوزان ردًّا، في جزءٍ منها، على مواقفَ أطلقها ألبرتو نونييس فيخو، مرشح اليمين الإسباني لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التشريعية، المقرَّرة 29 نوفمبر، إذ رأى الأسبوع الماضي، أن على إسبانيا الانسحاب من البطولة إذا لم تستضف المباراة النهائية.

وتشهد العلاقة بين إسبانيا والمغرب، في ظل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، تنافسًا متصاعدًا منذ أشهر حول استضافة المباراة النهائية للمونديال.

وتراهن إسبانيا على ملعب «سانتياجو برنابيو» الشهير التابع لنادي ريال مدريد، في حين يطرح المغرب مشروع تشييد ملعبٍ ضخمٍ في بن سليمان، في منطقة الدار البيضاء، بسعةٍ استيعابيةٍ 115 ألف متفرِّجٍ.

وكان فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أكَّد، سبتمبر الماضي، أن المباراة النهائية ستُجرى في المغرب «سواء أعجب ذلك بعضهم أم لا».

في المقابل، يؤكد الاتحاد الدولي ردًّا على الاستفسارات المتكرِّرة في هذا الشأن، أنه لم يُتَّخذ أي قرارٍ نهائي حتى الآن.