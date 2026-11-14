عودة رونالدينيو

خاض النجم البرازيلي رونالدينيو، السبت، حصته التدريبية الأولى مع فريق رافينا الإيطالي الأول لكرة القدم، تمهيدًا للعودة إلى الملاعب في «ديربي» الدرجة الثالثة أمام فورلي، الأحد، في أول مباراةٍ رسميةٍ له بعد اعتزاله كرة القدم عام 2015 مع فلومينينسي. وكان النجم البرازيلي، الفائز بكأس العالم 2002، والكرة الذهبية 2005، وقَّع مع رافينا، يونيو الماضي، كما استحوذ على حصةٍ في ملكية النادي. وبيعت جميع تذاكر ملعب «برونو بينيلي»، الذي يتسع لخمسة آلاف متفرجٍ، مع استحداث مدرَّجٍ مؤقتٍ يتَّسع لـ 1800، أطلق عليه اسم «R10»، لهذه المناسبة. ويحتل رافينا المركز الثاني في مجموعته بفارق ست نقاطٍ عن سبيتسيا المتصدر (المركز الإعلامي ـ رافينا)