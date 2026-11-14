صدارة صلاح تهتز.. حسام حسن يعود

بدت صفة الهداف التاريخي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم محسومة لصالح قائده الحالي محمد صلاح، بعد تسجيله ثنائية أمام مالاوي، الجمعة، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، قبل أن يثير تقرير قديم على موقع الاتحاد الدولي، عُدّل محتواه لاحقًا، الجدل حول هوية صاحب الرقم القياسي.

وسجّل صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، الهدفين الرابع والخامس في المباراة التي حسمها المنتخب المصري بنتيجة 5ـ0، واحتفل بعد نهايتها داخل غرفة تبديل الملابس برفع لافتة كُتب عليها الرقم 70، في إشارة إلى عدد أهدافه الدولية.

وبهذا الرقم، يكون صلاح قد تجاوز النجم المعتزل حسام حسن، الذي احتفظ بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر لأعوام طويلة، برصيد 69 هدفًا.

وفيما نشر صلاح صورته حاملًا اللافتة عبر حسابه في «إكس»، بثّ الاتحاد المصري لكرة القدم في المنصة ذاتها ونظيرتها «فيسبوك» تصميمًا للاعب، أشار فيه إلى تصدره قائمة هدافي المنتخب تاريخيًّا، وكتب عليه عبارة «On the Top» أي «على القمّة».

لكن ما أشعل الجدل تقرير سابق على الموقع الرسمي لـ«فيفا»، أعيد تداوله بعد المباراة، يعود إلى 22 يونيو 2026، بالتزامن مع الفوز التاريخي الأول لمنتخب مصر في كأس العالم، على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3ـ1، في مباراة سجَّل خلالها صلاح أحد أهداف «الفراعنة»، وهو هدفه الدولي الأخير قبل ثنائية مالاوي.

وبحسب ما ورد في تقرير «فيفا»، الذي حمل عنوان «أهم خمسة أهداف لمحمد صلاح مع مصر»، كان اللاعب قد وصل إلى هدفه الدولي رقم 68، وبات على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لحسام حسن.

وبناءً على هذا الحساب، ترفع ثنائية صلاح أمام مالاوي رصيده إلى 70 هدفًا، ليتجاوز حسام، وهو ما اعتقده الجميع، بمن فيهم صلاح نفسه، الذي احتفل بالرقم عقب المباراة.

وفي خضم التفاعل مع المباراة، رصد مغردون ووسائل إعلام مصرية تعديلًا في محتوى التقرير على موقع «فيفا»، فبعدما كانت نسخته الأصلية تنوّه إلى بلوغ صلاح 68 هدفًا، باتت النسخة الحالية تشير إلى تسجيله 66 هدفًا فقط قبل مباراة مالاوي، ما يعني وصول رصيده إلى 68 هدفًا عقب الثنائية، وليس 70، وبقاؤه ثانيًا خلف حسام حسن.

الاتحاد المصري لكرة القدم نفسه كان جزءًا من الجدل، فقبل أربع ساعات من بث تصميمه الاحتفالي بصلاح، نشر عبر موقعه الرسمي تقريرًا عن المباراة بعد نهايتها مباشرة، يشير فيه إلى وصول رصيد صلاح إلى 68 هدفًا دوليًّا.

وحسب الرواية المتداولة، يرتبط الخلاف حول عدد أهداف صلاح بمباراة تجريبية خاضها المنتخب المصري أمام سوازيلاند، التي تُعرف حاليًّا باسم إسواتيني، في 22 مارس 2013، وانتهت بفوز «الفراعنة» بنتيجة 10ـ0، وسجَّل اللاعب هدفين خلالها.

وشهدت المباراة إجراء الأمريكي بوب برادلي، مدرب مصر آنذاك، عشرة تبديلات، متجاوزًا الحد المسموح به في اللقاءات التجريبية الدولية للمنتخب الأول، وفقًا للمادة الثالثة من قانون كرة القدم الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي «IFAB»، التي كانت تنص وقتها على «جواز استخدام ستة بدلاء بحد أقصى في المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية الأولى».

وعلى الرغم من تعديل هذا النص في نسخة قوانين اللعبة لموسم 2026ـ2027، ورفع عدد التبديلات المسموح بها إلى ثمانية، مع إمكانية زيادته إلى 11 بالاتفاق بين المنتخبين وإبلاغ الحكم قبل المباراة، فإن هذا التعديل لا يسري بأثر رجعي على المباريات السابقة.

ويُطرح تجاوز هذا العدد باعتباره أحد الأسباب المحتملة لعدم اعتماد المباراة ضمن السجل الدولي من الفئة الأولى «A»، وهو ما قد يفسر تعديل «فيفا» تقريره وحذف ثنائية صلاح أمام إسواتيني من رصيد أهدافه الدولية.