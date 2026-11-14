في فترة التوقف.. برنامج لياقي يجهز الخليج

وضع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، برنامجًا لياقيًّا مكثفًا يمتد ثلاثة أيام ضمن التحضيرات في فترة التوقف الجارية، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويهدف البرنامج إلى تعويض المخزون اللياقي للاعبين بعد أن تمتعوا بإجازة لمدة 10 أيام، عقب تعديل جدول مباريات دوري روشن السعودي وتأجيل كأس أمم آسيا.

وعاود الفريق الخلجاوي تدريباته، السبت، بمشاركة جميع اللاعبين أبرزهم فهد الرشيدي بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب الثلاثي ثامر الخيبري واللكسمبورجي أنتوني موريس والجامبي موسى بارو نظير مشاركاتهم الدولية خلال أيام «فيفا».

وركَّز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على رفع المعدل البدني وتقوية العضلات داخل الصالة الرياضية، قبل الانتقال إلى أرضية الملعب لتنفيذ مناورة فنية على مساحة مصغرة.

ويخوض الفريق الخلجاوي مباراة تجريبية أمام الفتح، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف، استعدادًا لمواجهة مضيفه الخلود في بريدة 27 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن.

ويحتل الفريق الشرقي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات بعد مرور 12 جولة.