دونيس.. «بين العقل والجنون شعرة»

هل اتحاد الكرة برئيسه الجديد وفريق عمله في حيرة من أمرهم بخصوص تمديد عقد اليوناني جورحيوس دونيس فترة جديدة لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أم أننا كمتابعين ضحية فاصل من التسلية وتمضية الوقت، يتشارك في صنعه الاتحاد ووسائل الإعلام؟!



فإذا كانت استحقاقات المنتخب حتى 2030 تبدأ نهاية سبتمبر المقبل بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، يليها نهائيات كأس أمم آسيا من 23 ديسمبر إلى 21 يناير 2028م، يعقبها بقية مراحل تصفيات مونديال 2030م، ألا يمكن أن يكون ذلك داعيًا لبسط الاستقرار، وسحب ورقة الاجتهادات النقدية والكيدية والخلافية، بالإبقاء على «دونيس» وجهازه حتى 2030م؟



نسأل لا لشيء عظيم يملكه، لكن ببساطة بعد أن برهن على أنه «الأنسب» وهي كلمة السر التي لا تشترى بالمال ولا تحققها السيرة الذاتية، اقتناصها عين العقل. وتفويتها ضرب من الجنون، على حد تقديري.



أنظر إلى السيد دونيس على إنه «مدرب محلي»، وهي ميزة إذا تحققت في «أجنبي» هذا يعني أنه أصبح خبيرًا في الشأن «الكروي» المحلي، وعلى تماس مع الشأن «الاجتماعي»، وهما ميزتان تضافان إلى قيمته الفنية ومسيرته المهنية، الأمر الذي يعطيه مساحة واسعة لتقدير الموقف «الفني والنفسي» والتعامل معه بأقصى ما يمكن أن يستحق.



إن أهم ما يحتاجه من مثل «دونيس» هو الوقت، فكلما طال به أمكن له إرساء منهج أداء تتناوب عليه أجيال، هذا ما يصنع للمنتخبات الهوية والاستمرار ويمكنها من تحقيق الإنجازات، وقد تمتعت بها أكثر من نصف منتخبات العالم التي حصلت على كفاءة تدريبية محلية، بلغت نسبها في أوروبا 64 في المئة، وفي أمريكا الجنوبية 50 بالمئة، وإفريقيا 35 في المئة، وآسيا 28 بالمئة، وعلى رأس هذه المنتخبات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أوروبيًا، والأرجنتين في أمريكا الجنوبية، واليابان وأستراليا وإيران آسيويًا، والمغرب ومصر والجزائر والكاميرون إفريقيًا.



لم أتوقف عن المطالبة من أي اتحاد كرة طيلة عقود بأن يجعل من المنتخب «ناديه» الذي يتبناه ويرعاه ويحميه، يختار له أجهزته الإدارية والطبية والتدريبية وقائمة عناصره دون أن يهتز له جفن لا من جمهور أو إعلام، فإذا كان «منتخب وطن» الكل يرى أن عليه أن يهتم به ويحبه ويخشى عليه، هذا جيد، لكن ليعلم أن المسؤول عنه اتحاد الكرة هو من سيحاسب ويساءل فقط، ويبقى الجمهور والإعلام يتحدث ويكتب، وفي الحالين كل منهما يؤدي مهمته التي لا يقبل أن يتدخل فيها أحد بأن يملي أو يضغط عليه بفعل، أو قول، أو قرار.. الإعلام أو الجمهور الذي لا يصنف التأهل للمونديال إنجازًا يحتاج إلى إعادة نظر!