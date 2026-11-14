التجربة السعودية في دوري المدارس

لماذا تُسمى «تجربة سعودية» وليست بطولة عادية؟



لأن السعودية ما نقلت تجربة أوروبية جاهزة، بل صنعت نموذجها الخاص الذي يتوافق مع ثقافتنا ومدارسنا ورؤية 2030.



والنموذج السعودي قام على بعض الأركان، ومنها:

الشراكة بين وزارتي التعليم والرياضة

ووضع المدرسة هي النادي

كما إنه اهتم بالبنات كما البنين

وأخذ بمبدأ الجائزة تصنع الحماس

وأخيرًا اهتم بالمسار بعد المدرسة.



وهنا لم يعد دوري المدارس في السعودية مجرد نشاط رياضي عابر

بل تحول إلى مشروع وطني لصناعة المواهب، واكتشاف نجوم المستقبل، وتجربة طموحة تجسد مستهدفات رؤية 2030 في بناء جيل رياضي.



منذ انطلاقته عام 2019 بشراكة بين وزارتي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي لكرة القدم حمل الدوري فكرة جوهرية:

أن تكون المدرسة نقطة البداية لاكتشاف الموهبة،

وأن يحصل الطالب على فرصة حقيقية للانتقال من الملعب المدرسي إلى عالم الاحتراف.



وخلال سبع سنوات اتسعت التجربة لتصل إلى عشرات المدن والمحافظات بمشاركة آلاف الفرق ومئات الآلاف من الطلاب والطالبات في مشهد يعكس حجم الاهتمام بالرياضة المدرسية ويجعلها إحدى أهم روافد اكتشاف المواهب.



وما يميز التجربة السعودية أنها لم تكتفِ بتنظيم المنافسات

بل صنعت منظومة متكاملة تجمع التعليم بالرياضة، وفتحت المجال أمام الطالبات وقدمت حوافز وجوائز تعزز التنافس

وتمنح المدارس دورًا أكبر في صناعة النجاح.



لكن القيمة الحقيقية للدوري لا تقاس بعدد الفرق والمباريات والجوائز

بل بما يقدمه من مواهب تجد طريقها إلى أكاديميات الأندية والمنتخبات، وبما يغرسه في نفوس الطلاب من انضباط وثقة وروح الفريق والانتماء.



ومع ما تواجهه التجربة من تحديات تتعلق بتجهيز الملاعب وتوفير الإمكانات وتأهيل الكوادر

تبقى الحاجة قائمة لتعزيز رعاية المواهب ومتابعتها حتى تصل إلى الأندية والمنتخبات.



فنجومية الغد قد تبدأ اليوم من ملعب مدرسة، ودوري المدارس ليس مجرد بطولة تنتهي بتتويج بطل بل استثمار في مستقبل الرياضة السعودية.