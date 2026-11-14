أصحاب الألقاب والمناصب

اعتادت الأندية والجماهير على أعضاء الشرف والمجالس التنفيذية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والداعم الخفي والذهبي وغيرها من الألقاب. وكان الجميع مصدرًا للمعلومات في ظل تصدرها للمشهد الإعلامي والاجتماعي، والجميع يتحدث عن النادي وكأنه أحد ممتلكاته الخاصة، ومن خلف ذلك كانت لهم الحظوة الإعلامية والاجتماعية، ومنهم من لم يدفع ريالًا واحدًا لخزينة النادي، وأصبح لكل نادٍ إعلاميون في مختلف الوسائل والمنصات للدفاع عنه وباعتبار النادي خطًا أحمر لا يتم تجاوزه أو نقده.

هذا المشهد تغير خاصة في أندية الصندوق والقادسية والخلود والأنصار، حيث أصبحت الأندية مملوكة لجهة هي وحدها من تملك القرار وصاحبة المشهد، ولم يتبقَ لمن لم يعتد على هذا المشهد سوى المطالبة بإقالة المدربين وتغيير اللاعبين، لأن الكلام ببلاش، وللمحافظة على وجودهم في الساحة الاجتماعية والإعلامية بدغدغة مشاعر الجماهير عقب كل خسارة.

الواقع الحقيقي أنه عندما استحدث معالي المستشار خلال رئاسته هيئة الرياضة حسابات للأندية لتتلقى الدعم من الجماهير لم يصل الدعم إلى معدل مليوني، وينعكس ذلك على معظم متاجر الأندية التي لا تحقق مبيعات تُذكر، ويظل قميص رونالدو الاستثناء الوحيد في السنوات الأخيرة.

بسبب انقطاع المعلومات غابت الكثير من الأقلام وأصحاب الإطلالات الإعلامية، ولم يتبقَ لهم سوى المطالبة بتغيير المدربين والتعاقد مع اللاعبين وامتد الأمر إلى نوع من الوصاية على إدارات الأندية التي تمثل المالك الحقيقي والوحيد الذي يملك حق التصرف.

ففي الأهلي الذي هبط في ظل الإدارات السابقة إلى الدرجة الأولى حقق نخبتين آسيويتين مع مالكه الجديد، وأصبحت جماهيره تتطلع إلى تحقيق الدوري الذي غاب لفترات طويلة، أما الاتحاد وكذلك النصر فقد حققا الدوري مع إدارتيهما الجديدة، وجماهيرهما تتطلع كحق مشروع إلى تحقيق الدوري.

الصندوق جهة استثمارية لها تطلعات اقتصادية ومالية وترغب في بيع الأندية بأرباح، وتديرها بهذه الذهنية الاستثمارية التي لا يوجد بها نغمة غيّر المدرب وبدّل اللاعبين، وهذا الطرح لا نجده في القادسية والخلود والأنصار وكذلك الهلال قبل مشروع الخصخصة وبعده بفضل تكاتف أعضاء الشرف وفي مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال.