الأهلي.. من يملك قرار المدرب؟

لم تعد قضية الأهلي مرتبطة بالخسارة الثقيلة أمام الشباب وحدها، بل امتدت إلى مستقبل الجهاز الفني، وتوقيت القرار الإداري، وقدرة النادي على استعادة استقراره قبل مواجهة النصر. وبين الضغوط الجماهيرية والتقارير المتداولة عن مستقبل مارينو بوسيتش، يبرز سؤال يتجاوز نتائج المباريات: من يملك قرار استمرار المدرب أو تغييره، وعلى أي أساس يُتخذ؟

فنيًا، تستدعي نتائج الأهلي مراجعة التنظيم الدفاعي، والمسافات بين الخطوط، والتوازن عند فقدان الكرة، خصوصًا في مواجهة التحولات السريعة للمنافسين. لكن تقييم المدرب يجب أن يتجاوز نتيجة مباراة واحدة إلى دراسة تطور الأداء، وملاءمة اختيارات اللاعبين لأدوارهم، وقدرة الجهاز الفني على معالجة الأخطاء المتكررة، ومدى انسجام أسلوب اللعب مع إمكانات الفريق.

إداريًا، شهد الأهلي تغييرات متتالية في قيادته الرياضية، بدأت برحيل روي بيدرو، ثم استقالة أسامة هوساوي بعد فترة قصيرة من تكليفه. وهذه التطورات تطرح قضية استمرارية التقييم الفني، ووضوح الصلاحيات بين المدير الرياضي والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. فمن يحدد معايير نجاح المدرب؟ ومن يقدم التوصية الفنية باستمراره أو تغييره؟ وهل تستند القرارات إلى مراجعة شاملة أم إلى ضغوط النتائج؟

فالمدير الرياضي مسؤول عن متابعة المشروع الفني وتقييم عمل الجهاز التدريبي، بينما تدرس الإدارة التنفيذية الآثار التعاقدية والمالية، وتتحمل الجهة المخولة مسؤولية اعتماد القرار ومتابعة تنفيذه. ويظل وضوح هذه الأدوار ضروريًا حتى لا تضيع المسؤولية بين أطراف متعددة.

وللجماهير حق التعبير عن عدم رضاها، لكن مطالباتها لا يمكن أن تحل محل التقييم المهني. فاستمرار المدرب يحتاج إلى قناعة فنية واضحة، كما أن تغييره يتطلب تحديد أسباب الإخفاق، واختيار بديل قادر على معالجة المشكلات، لا مجرد تهدئة الغضب الجماهيري.

وتمنح فترة توقف الدوري الأهلي فرصة لمراجعة خياراته قبل استئناف المنافسات، لكن أهمية الفرصة تكمن في وضوح القرار والمسؤولية عنه.

فالقضية ليست فيمن يملك صلاحية إقالة المدرب، بل فيمن يملك المعرفة الفنية لتقييمه، والقدرة القيادية على اتخاذ القرار وتحمل نتائجه.