طائرة الأهلي تحلّق بالصدارة

حافظ فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة على صدارته الدوري الممتاز مع ختام منافسات الجولة الثالثة، السبت، وسط ملاحقةٍ من فريقَي الهلال والاتحاد.

وسجل الفريق الأهلاوي انتصاره الثالث تواليًا، وجاء على حساب الخويلدية 3ـ0، ليرفع رصيده إلى تسع نقاطٍ، ويعزِّز موقعه في الصدارة بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال والاتحاد.

وتغلَّب الهلال على الهداية 3ـ0، ورفع رصيده إلى ست نقاطٍ في المركز الثاني بأفضلية نسبة النقاط داخل الأشواط عن الاتحاد الذي حلَّ ثالثًا إثر فوزه على الابتسام بالنتيجة ذاتها، ويأتي رابعًا العلا بالرصيد ذاته عقب فوزه على الفتح 3ـ1.

وفي باقي المراكز، حلَّ الفتح خامسًا، والخويلدية سادسًا، والابتسام سابعًا برصيد ثلاث نقاطٍ لكلٍّ منها، بينما جاء النور ثامنًا، والهداية تاسعًا دون نقاطٍ، مع خوض النور مباراتين مقابل ثلاثٍ للهداية.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة بمباراتين، عند الـ 03:30 من عصر الجمعة المقبل، إذ يلتقي الهداية فريق الاتحاد على ملعب صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف، فيما يواجه الابتسام نظيره الهلال على ملعب صالة نادي الترجي.

وتُختَتم منافسات الجولة بمواجهتين، في الـ 04:00 من عصر السبت، تجمع الأولى الأهلي ومضيفه الفتح في الأحساء، والثانية النور والخويلدية في القطيف.