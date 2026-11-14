عودة هلالية

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم، السبت، بعد إجازةٍ لمدة عشرة أيامٍ تزامنًا مع فترة التوقف الجارية بسبب الاستحقاقات الدولية خلال «أيام فيفا» (المركز الإعلامي - الهلال)