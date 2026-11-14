فريتز يتوّج بلقب ستوكهولم

أحرز الأمريكي تايلور فريتز، المصنّف العاشر عالميًّا، لقب دورة ستوكهولم السويدية في كرة المضرب «250 نقطة»، بعدما تغلّب السبت على الأرجنتيني تياجو تيرانتي، المصنّف الـ51 عالميًّا، 6ـ2 و4ـ6 و7ـ6 «7ـ3»، في مباراة مثيرة لم تُحسم سوى في شوط كسر التعادل.

وأمام منافس كان يخوض في الـ 25 من عمره أول نهائي له على مستوى دورات المحترفين «أيه تي بي»، بدأ فريتز في طريقه إلى حسم المواجهة بسهولة، لكنه عانى قبل أن تفرض الخبرة نفسها ويحسم المباراة بعد ساعتين و12 دقيقة.

وبهذا التتويج، يحرز اللاعب الأمريكي، البالغ 29 عامًا، أول لقب في مسيرته داخل القاعات المغلقة.

وكان فريتز قد بلغ النهائي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الإيطالي لورنتسو موزيتي، المصنّف الـ25 عالميًّا، 6ـ4 و6ـ2 ليبلغ بذلك النهائي السادس له الموسم الجاري.