قبل «كلاسيكو» النصر.. ترتيبات تعيد البريكان

تدرس إدارة النادي الأهلي ترتيبات عودة فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من بانكوك، العاصمة التايلاندية، عقب حضوره حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، الخميس المقبل، وإمكانية التحاقه بمعسكر مواجهة النصر، ظهر الجمعة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن التصوَّر المطروح يتضمَّن مغادرة اللاعب إلى جدة مباشرةً عقب الحفل، تمهيدًا للالتحاق بمعسكر الفريق قبل اللقاء المؤجَّل من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي، الجمعة المقبل. وستتضح إمكانية تنفيذ ذلك بعد التأكُّد من ترتيبات السفر ومواعيد الرحلات.

ووفقًا للمصادر، سيغيب البريكان عن تدريبات الأربعاء والخميس بسبب ارتباطه بالحفل القاري، فيما يبقى قرار مشاركته أمام النصر بيد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، في ضوء موعد وصوله وجاهزيته.

وكانت «الرياضية» كشفت عن منح إدارة الأهلي مهاجمها الضوء الأخضر لحضور الحفل، الذي يُجرى 19 نوفمبر الجاري، قبل يوم واحد من مواجهة النصر.

وينافس البريكان على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، إلى جانب سالم الدوسري، قائد الهلال، والإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى فريق تراكتور ومنتخب بلاده.