أمام نيفتشي.. مارتينيلي يقود الهلال

يعود البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى المشاركة في المباريات بدءًا من مواجهة نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن اللاعب خضع لاختبارات بدنية وفنية من أجل تقييم تعافيه من إصابة العضلة الخلفية، وبناءً على نتائجها منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في اللقاء القاري، ثم أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي. كذلك، دخل سالم الدوسري التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة الركبة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

وتعرَّض مارتينيلي للإصابة في مواجهة القادسية ضمن الجولة الـ 11 من الدوري، 23 أكتوبر الماضي. ويستأنف الهلال مبارياته بعد فترة التوقف الدولية بحلوله ضيفًا على نيفتشي، ثم يواجه الاتفاق في الدمام عقب خمسة أيام.

ويتصدَّر الأزرق العاصمي ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطةً، جمعها من عشرة انتصارات مقابل خسارة واحدة، وسجَّل لاعبوه 32 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم تسعة أهداف، وبقيت للفريق مباراةٌ مؤجَّلةٌ أمام الرياض ضمن الجولة التاسعة.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة بتسع نقاطٍ خلف العين الإماراتي.