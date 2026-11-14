تكريم رونالدو.. رقم 7 جديد ومبادرات استثنائية من البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اعتماد تصميمٍ جديدٍ للرقم 7 على قميص المنتخب الأول، مع إيقاف استخدام التصميم السابق تخليدًا لإرث النجم التاريخي كريستيانو رونالدو.

ووفق بيانٍ أصدره الاتحاد، سيظهر التصميم الجديد بدءًا من مواجهة البرتغال مع الدنمارك، السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وذكر في البيان: «ابتداءً من مباراة اليوم أمام الدنمارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، سيحمل القميص رقم 7 للمنتخب الوطني، الذي ارتبط لأعوامٍ طويلةٍ بكريستيانو رونالدو، تصميمًا رسوميًّا مختلفًا، برقم 7 ذي شكلٍ جديدٍ أيضًا».

وفسَّر سبب الخطوة: «هذه طريقةٌ أخرى لتخليد معنى رقمٍ استثنائي للغاية، وتكريم الإرث الذي يُمثِّله، فهناك قصصٌ وذكرياتٌ وإنجازاتٌ ومشاعرُ ستظلُّ مرتبطةً إلى الأبد بكريستيانو رونالدو».

وأضاف: «بدءًا من اليوم، سيكون لدينا رقم 7 مختلفٌ على القميص، لكنْ بالجوهر والفخر نفسيهما، مع تخصيص التصميم السابق لتخليد قصةٍ لن تُنسى أبدًا. شكرًا لك يا كريستيانو!».

ووفقًا للتصميم، الذي كشف عنه الاتحاد ونقلته صحيفة «Observador» البرتغالية، يتمثَّل التعديل في إضافة شرطةٍ أفقيةٍ إلى الرقم 7 لتمييز النسخة الجديدة عمَّا ارتداها قائد النصر طوال فترة تمثيله المنتخب.

وسيكون كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، أول مَن يرتدي التصميم الجديد خلال مواجهة الدنمارك، ليبدأ بذلك استخدام النسخة المعدَّلة من الرقم الذي ارتبط طويلًا بالنجم البرتغالي التاريخي.

وفي سياقٍ متصلٍ، كشفت صحيفة «A Bola» البرتغالية عن مبادراتٍ تكريميةٍ أخرى لرونالدو، تشمل دخول لاعبي المنتخب إلى أرض الملعب لخوض المواجهة وهم يرتدون القميص رقم 7، قبل العودة إلى أرقامهم المعتادة، إلى جانب تخصيص الدقيقة السابعة لتحية «الدون» بمشاركة الجماهير.

وكشفت الصحيفة عن اعتماد هذه المبادرات عقب اجتماعٍ ضم بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد، وجورجي جيسوس، مدرب المنتخب، والقادة الحاليين برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وروبن دياز.

وأشارت إلى إبقاء الغرفة التي اعتاد رونالدو على استخدامها في مقر معسكر المنتخب خاليةً خلال التجمُّع الحالي.

ويُعدُّ رونالدو الهدَّاف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 146 هدفًا في 234 مباراةً دوليةً، وقاده للتتويج بكأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 و2025.