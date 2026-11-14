بعد فراتيزي.. كامبياجي خارج حسابات إيطاليا

استبعد المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، السبت، المهاجم نيكولو كامبياجي من المواجهة الحاسمة أمام بلجيكا، الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد الإيطالي للعبة، في بيان، أنَّ الجهاز الطبي للمنتخب قيَّم الحالة الصحية لمهاجم بولونيا السبت، ليتأكد عدم تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها على مستوى الكاحل خلال الفوز 3ـ1 على فرنسا، الخميس.

وكان المنتخب خسر أيضًا، الجمعة، خدمات دافيدي فراتيزي، لاعب وسط لاتسيو، صاحب الهدف الثاني لإيطاليا في مرمى فرنسا، بسبب مشكلات عضلية.

وتتصدر إيطاليا المجموعة الأولى في دوري الأمم بعشر نقاط، بالتساوي مع فرنسا، بفضل تفوقها في المواجهتين المباشرتين، بعد التعادل 1ـ1 في المباراة الأولى.

ويكفي إيطاليا التعادل أمام بلجيكا، صاحبة المركز الثالث بتسع نقاط، الأحد في بروكسل، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.