زيدان: مبابي يغيّر كل شيء

أكد زين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، السبت، جاهزية المهاجم كيليان مبابي للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام تركيا، الأحد، التي ستُحدِّد المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وغاب قائد المنتخب عن الخسارة أمام إيطاليا 1ـ3 قبل يومين بسبب تعرُّضه لإصابةٍ عضليةٍ، الأربعاء، عشية السفر إلى إيطاليا، لكنَّه عاد للمشاركة في التدريبات، الجمعة.

وذكر زيدان «54 عامًا»، أن وجود مبابي، الهدَّاف التاريخي للمنتخب برصيد 67 هدفًا في 107 مبارياتٍ «يُغيِّر كل شيءٍ، وأُفضِّل وجوده معنا على غيابه».

وعن طبيعة علاقته بمهاجم ريال مدريد، أكد المدرب، أن الأمور تسير على أكمل وجهٍ، نافيًا بذلك ما تردَّد في بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافاتٍ بينهما. وتابع: «لا يمكنني منع الناس من قول ما تُريد، لكنْ هذا مجرد هراءٍ، وهو أمرٌ مزعجٌ للغاية».

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة الأولى، متساويًا في النقاط مع إيطاليا، ويحتاج إلى تحقيق التعادل أمام تركيا في الجولة السادسة الأخيرة ليضمن تأهله إلى ربع النهائي.