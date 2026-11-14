دي لا فوينتي: تركنا بصمتنا.. ومواجهة إنجلترا هي الأفضل

أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، أنَّ بطل مونديال 2026 وكأس أوروبا ترك بصمته في حقبته الحالية، لكنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد.

وتستضيف إسبانيا، الأحد، إنجلترا لحساب الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم. وتتصدر جدول الترتيب بـ 15 نقطة بفارق ثلاث عن منافسه الثاني. وتأتي كرواتيا ثالثة بـ«3»، بينما تتذيل التشيك المجموعة برصيد صفري.

وقال دي لا فوينتي، في مؤتمر صحافي السبت: «لقد تركنا بصمتنا في حقبتنا بالفعل. سنرى في المستقبل ما إذا كان منتخب آخر سيتجاوزنا، لكننا حتى الآن نملك الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات المتتالية من دون هزيمة في تاريخ كرة القدم بـ 44 مباراة».

وأضاف: «ومع ذلك، نحن لا نريد التوقف هنا، بل نسعى إلى مواصلة التطور وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية».

وتابع المدرب «65 عامًا»: «يتمتع هذا الفريق بطموح كبير، وقد أصبح الفوز هاجسًا بالنسبة لنا. نحن نتعامل مع كل مباراة وكأنها الأخيرة. كما حققنا 12 انتصارًا متتاليًا، ونسعى غدًا لتحقيق الثالث عشر».

وردًا على سؤال حول عودة لامين يامال، موهبة برشلونة، الذي تمت إراحته في المباراة الأخيرة في تشيكيا، بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى، أكد دي لا فوينتي أنَّ اللاعب تعافى تمامًا، لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيبدأ المباراة أساسيًّا أم لا.

وذكر: «سنرى ما إذا كان سيبدأ أساسيًّا، لكن إذا شارك، فهذا يعني أنه في حالة تسمح له بالبدء. لا أعرف ما إذا كان قادرًا على خوض 90 دقيقة كاملة، لكنه في حالة ممتازة. لقد تعافى بشكل جيد وتجنب عناء رحلتين طويلتين والتعرض للبرد كما حصل على قسط كافٍ من الراحة».

واعتبر دي لا فوينتي أنَّ هذا اللقاء يمثل «ربما أفضل مباراة يمكن مشاهدتها حاليًّا» على مستوى المنتخبات.

ردًا على تصريحات الألماني توماس توخيل، مدرب إنجلترا، بشأن المخاوف من وقوع حوادث عنصرية في ملعب «ميتروبوليتانو»، أكد أنه لا يوجد في رأيه هذه السلوكيات في إسبانيا.

وتشير وسائل الإعلام الإنجليزية، على وجه الخصوص، إلى الإهانات التي تعرض لها آشلي كول وشون رايت فيليبس خلال مباراة جرت في مدريد 2004.