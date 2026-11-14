تعادل أوغندا وبوتسوانا ينعش آمال تونس

نجح المنتخب البوتسواني الأول لكرة القدم في العودة بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه الأوغندي بعد التعادل السبت 1ـ1، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات أمم إفريقيا 2027.

وأبقت هذه النتيجة على آمال تونس في التأهل إلى النهائيات، على الرغم من تذيلها ترتيب المجموعة بنقطتين بعد خسارتها بهدفين نظيفين أمام ليبيا ضمن الجولة نفسها، وكذلك الحال بالنسبة لبوتسوانا صاحبة المركز الثالث بثلاث نقاط.

وعلى ملعب «هويما» افتتح جود بوجيري التسجيل لأوغندا في الدقيقة الثامنة، بعد إنهاء ناجح لهجمة منظمة بدأها توبي سيبك. واستعادت بوتسوانا توازنها تدريجيًّا، ونجحت في تعديل النتيجة عبر راتشوكودو «31» بعد تمريرة حاسمة من جابي باروتي، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وشهدت الحصة الثانية عدة تبديلات من كلا الجانبين في محاولة لخطف هدف الفوز، لكن دون جدوى. وعلى الرغم من محاولات المنتخبين ظلَّت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، لتواصل أوغندا صدارة المجموعة بخمس نقاط.

يُذكر أنَّ أوغندا، التي ستشارك في استضافة نهائيات 2027 إلى جانب كينيا وتنزانيا، ضمنت تأهلها تلقائيًّا، ما يجعل الصراع على البطاقة الأخرى المؤهلة عن هذه المجموعة أمرًا بالغ الأهمية لكل من ليبيا وبوتسوانا وتونس.

وستكون مواجهة تونس أمام مضيفتها ليبيا الثانية بأربع نقاط، الثلاثاء المقبل، في طرابلس ضمن الجولة الرابعة بالغة الأهمية لمساعيها لإحياء آمال التأهل، بينما تستضيف بوتسوانا أوغندا في اليوم ذاته.