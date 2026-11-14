النرويج تتمسك بحظوظ ربع النهائي

أحيا المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم آماله بالتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزه على ويلز 3ـ1، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

وسجل ثلاثية النرويج أنتونيو نوسا في الدقيقة 59، والبديل أندرياس شيلدروب «68»، وإيرلينج هالاند «88» من ركلة جزاءٍ، فيما وقَّع ديفيد بروكس على هدف ويلز الوحيد «79».

وثأر المنتخب الإسكندنافي، الذي بلغ ربع نهائي كأس العالم على حساب البرازيل، من خسارته أمام منافسه ذهابًا 1ـ2، ورفع رصيده إلى ست نقاطٍ بالمركز الثالث بفارق ثلاث عن الدنمارك الثانية والتي تغلبت 4-1 على البرتغال المتصدرة بـ 12 نقطة، والتي ضَمِنت التأهل سلفًا، فيما تجمَّدت ويلز عند ثلاثٍ في المركز الأخير.

ويتبقَّى لزملاء هالاند مباراةٌ واحدةٌ في ختام دور المجموعات أمام الدنمارك، الثلاثاء، ستكون حاسمةً على بطاقة التأهل الثانية.

ومنذ انتهاء مشوارها في مونديال 2026، عانت النرويج من ناحية النتائج حيث خسرت ثلاث مبارياتٍ متتالية في دوري الأمم، ودخلت مواجهة السبت وفي رصيدها ثلاث نقاطٍ فقط من أصل 12 ممكنة.

وبعد شوطٍ أوَّل سلبي، افتتح نوسا التسجيل في الحصة الثانية بعد أن استغل كرةً مرتدةً من دفاع ويلز إثر ركلةٍ ركنيةٍ، فسيطر عليها بصدره، وأطلق تسديدةً أرضيةً قويةً بقدمه اليمنى، استقرَّت في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى «59».

وعزَّزت النرويج تقدمها بهدفٍ ثانٍ بعد أن مرَّر هالاند كرةً بلمسةٍ ذكيةٍ نحو القائم البعيد، تابعها البديل شيلدروب في الشباك من مسافةٍ قريبةٍ «68».

وقلَّصت ويلز الفارق عقب تبادل بروكس الكرة مع زميلٍ له داخل منطقة الجزاء، ليتجاوز المدافع كريستوفر أيير، ويرفع الكرة من فوق الحارس إلى الشباك «79».

وحصلت النرويج على ركلة جزاءٍ حينما تعرَّض شيلدروب للعرقلة، فانبرى لها هالاند، وأسكن الكرة الشباك، ليضمن فوز منتخب بلاده قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.