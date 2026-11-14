الراجحي.. بطل رالي باها جدة

حقق يزيد الراجحي، بطل الراليات السعودي، المركز الأول في منافسات رالي باها جدة تويوتا 2026، ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، بعد أن أنهى المنافسات بزمن إجمالي بلغ ساعتين و23 دقيقة و55.7 ثانية، السبت.

وجاء القطري ناصر العطية في المركز الثاني، بفارق دقيقة واحدة و5.8 ثانية، فيما حلَّ صالح السيف ثالثًا بفارق 17 دقيقة و35.4 ثانية.

وتوَّج الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، الفائزين في المنافسات بحضور الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.

وفي فئة «ألتيمت»، نال خلف الشمري المركز الأول، بزمن إجمالي بلغ ثلاث ساعات و10 دقائق و40.5 ثانية، تلاه أحمد الشمري في المركز الثاني، وعيادة الشمري في المركز الثالث.

أما فئة «ستوك» فقد شهدت فوز عبد العزيز اليعيش بالمركز الأول بزمن ثلاث ساعات و49 دقيقة و7 أجزاء من الثانية، وحلَّ سالم القريني ثانيًا، ومحمد عسيري ثالثًا.

وفي فئة «تشالنجر» حقق المتسابق صالح السيف المركز الأول بزمن إجمالي بلغ ساعتين و41 دقيقة و31.1 ثانية، وجاءت دانية عقيل في المركز الثاني. وفي فئة «سايدباي سايد» انتزع حمد الحربي المركز الأول بزمن ثلاث ساعات و9 دقائق و32.3 ثانية، تلته مها الحملي في المركز الثاني، ومشاعل الهويش في المركز الثالث.

وفي فئة الدرَّاجات النارية أحرز المتسابق الإماراتي محمد البلوشي المركز الأول بزمن إجمالي بلغ ثلاث ساعات و39 دقيقة و17.6 ثانية، وجاء مواطنه سلطان البلوشي ثانيًا، فيما حلَّ إبراهيم الجارالله ثالثًا، أما في فئة الدرَّاجات رباعية العجلات «كواد» فقد حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن إجمالي بلغ أربع ساعات و7 دقائق و54.1 ثانية، تلاه عبد الرحمن العبد اللطيف في المركز الثاني، وجاء بدر الحمدان ثالثًا.