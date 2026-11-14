أداميس يحسم نزال «Zuffa Boxing 13».. وسعوديان ينتصران

فاز الملاكم الدومينيكاني كارلوس أداميس على الويلزي جيروم واربورتون في النزال الرئيس لـ «Zuffa Boxing 13» الذي جرى، السبت، بمنطقة «ذا فينيو» في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السابعة.

وحسم أداميس النزال بقرار الحكام بالإجماع عقب عشر جولاتٍ بعد أن تفوَّق في النصف الثاني منه مستفيدًا من ضرباته التي وجَّهها إلى خصمه، لينهي المواجهة بينهما بنتائج 100ـ90، و98ـ92، و99ـ91.

وتضمَّن الحدث تسعة نزالاتٍ، جمعت ملاكمين من دولٍ عدة، وشهد الظهور الاحترافي الأول للملاكمين السعوديين ريان عواجي وعبد العزيز العتيبي الذين حقَّقا انتصارين أمام ملاكمين من أوغندا.

وفاز عواجي على سوديس لوبيجا بالضربة الفنية القاضية عند الدقيقة 2:15 من الجولة الثالثة بعد أن أسقط منافسه مرتين في الجولة الثانية، بينما تغلَّب العتيبي على إزرا سايلي بقرار الحكام بالإجماع بعد أن أسقطه في الجولة الأولى، وأنهى النزال متقدمًا بنتيجة 40ـ35.

وفي نزالٍ رئيسٍ آخر، تغلَّب الأسترالي جيسون مولوني على المكسيكي أندريس تيران بقرار الحكام بالإجماع عقب عشر جولاتٍ في وزن «البانتم ويت». كذلك، فاز الفرنسي برونو سوراس على البولندي كاميل بيدناريك بقرار الحكام بالإجماع في وزن فوق المتوسط.

وشهدت الأمسية فوز الأوزبكي جاخونجير زوكيروف على الكندي براندون كولانتونيو بالضربة القاضية في نهاية الجولة الأولى، فيما حسم مواطنه تولو بويماتوف مواجهته مع الغاني مورو كانلا بالضربة القاضية بعد دقيقةٍ و29 ثانيةً من الجولة الأولى.

وتغلَّب الكولومبي ألكسندر كاسترو على الروسي رادجاب بوتاييف بقرار الأغلبية، وفاز الروسي داريال كوتشمينوف على المكسيكي إيفان أورتيز بقرارٍ منقسمٍ من الحكام.

وتنظِّم «Zuffa Boxing» نزالاتٍ احترافيةً في فئاتٍ وزنيةٍ عدة، وجاءت أمسيتها الأولى في السعودية ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة العاصمة وجهةً رائدةً للترفيه على مستوى العالم من خلال ما يقدمه من فعالياتٍ وتجاربَ متنوعة.