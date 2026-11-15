«شكرا أيها القائد».. رسالة موحدة إلى رونالدو في ملعب براجا

رفعت الجماهير البرتغالية لافتةً عملاقةً، تحمل صور النجم التاريخي كريستيانو رونالدو، وعبارة «Obrigado, Capitão» أي «شكرًا أيها القائد»، في مشهدٍ تصدَّر مدرَّجات ملعب براجا، بالتزامن مع اصطفاف لاعبي المنتخب في صورةٍ جماعيةٍ وهم يرتدون القميص رقم 7، تكريمًا لقائدهم السابق، قبيل انطلاق المباراة أمام الدنمارك، السبت، ضمن الجولة الخامسة من رابع مجموعات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ومع وصول المباراة إلى الدقيقة السابعة، عرضت شاشة الملعب صورة رونالدو بقميص المنتخب البرتغالي والرقم 7، إلى جانب عبارة «Obrigado, Capitão»، التي حملتها اللافتة العملاقة، وظهرت أيضًا على واجهة مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وقتما أعلن قائد النصر اعتزاله اللعب الدولي.

ورصدت تقاريرُ صحافيةٌ برتغاليةٌ مظاهرَ احتفاءٍ أخرى باللاعب في المدرَّجات، شملت رفع صوره، وقمصانًا تحمل رقمه، إضافةً إلى لافتاتٍ مكتوبٍ عليها رسائلُ مختلفةٌ موجَّهةٌ إليه، وأقنعةٌ تجسِّد ملامحه، وسط عاصفةٍ من الهتافات والتصفيق.

وكانت هذه المبادرات التكريمية اعتُمِدَت، وفق ما نقلته صحيفة «A Bola» البرتغالية، عقب اجتماعٍ ضمَّ بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد، وجورجي جيسوس، مدرب المنتخب، والقادة الحاليين برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وروبن دياز.

وفي خطوةٍ لتخليد إرث رونالدو، قرَّر الاتحاد البرتغالي تغيير التصميم الرسومي للرقم 7 على قميص المنتخب بإضافة خطٍّ إلى شكل الرقم، مع الاحتفاظ بالتصميم القديم الذي ارتداه «الدون» طوال مسيرته الدولية، ليظل مرتبطًا به، ولا يرتديه لاعبٌ آخرُ مستقبلًا.

وظهر كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، مرتديًا التصميم الجديد للرقم 7 أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.