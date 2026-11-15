بعد دخول بولبينة.. الجزائر تفوز وتتصدر

هزم المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم نظيره التوجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو، ضمن الجولة الثالثة من تاسع مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وسجَّل رامي بن سبعيني، ظهير أيسر المنتخب الجزائري، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، مستفيدًا من تمريرة الجناح أنيس حاج موسى، ليحسم المواجهة لمصلحة أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة مشاركة عادل بولبينة، جناح الدرعية، بديلًا للمهاجم محمد الأمين عمورة، قبل الهدف بتسع دقائق، بينما بقي زين الدين بلعيد، مدافع التعاون، على مقاعد البدلاء دون مشاركة.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة، بعد فوزه الثاني وتعادله في مباراة، بينما تجمد رصيد توجو عند 3 نقاط وأنهى الجولة ثالثًا أمام زامبيا صاحبة النقاط الأربع.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين الثلاثاء المقبل، في العاصمة التوجولية لومي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.