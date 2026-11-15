في ليلة تكريم رونالدو.. الدنمارك تسحق البرتغال وجيسوس

تلقى المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم خسارة ثقيلة أمام ضيفه الدنماركي بنتيجة 1ـ4، السبت، على ملعب بلدية براجا، ضمن الجولة الخامسة من رابع مجموعات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، في ليلة خُصص جانب منها للاحتفاء بالنجم التاريخي كريستيانو رونالدو الذي اعتزل اللعب الدولي.

وافتتح بيير إميل هويبيرج، لاعب وسط الدنمارك، التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة «43»، ثم أضاف زميله راسموس هويلوند، رأس الحربة، الهدف الثاني في الدقيقة «49».

وعاد المهاجم ذاته ليعزز التقدم بهدف ثالث في الدقيقة «57»، فيما اختتم المدافع يواكيم أندرسن، الرباعية في الدقيقة «75».

وجاء هدف البرتغال الوحيد بتوقيع برناردو سيلفا، لاعب الوسط، في ثالث دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبدأ روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، وجواو فيليش، صانع ألعاب النصر، المباراة ضمن التشكيلة الأساسية للبرتغال، قبل أن يغادرا الملعب معًا في الدقيقة «64»، التي شهدت أيضًا دخول فرانسيسكو ترينكاو، جناح الأهلي، بدلًا من بيدرو نيتو.

وشهدت مدرجات الملعب لافتة ضخمة تحمل صورة رونالدو وعبارة «شكرًا أيها القائد»، فيما ارتدى لاعبو البرتغال القميص رقم 7 خلال الصورة الجماعية قبيل انطلاق اللقاء.

وسجَّلت المباراة الخسارة الأولى للمدرب جورجي جيسوس مع المنتخب البرتغالي، بعدما استهل مهمته بأربعة انتصارات متتالية.

ولن تؤثر النتيجة على التأهل الذي حسمته البرتغال سلفًا قبل هذه المواجهة بعدما جمعت 12 نقطة من انتصاراتها الأربعة السابقة، فيما رفع الفوز رصيد الدنمارك إلى 9 نقاط، وأنهت الجولة وصيفة، بفارق 3 نقاط أمام النرويج التي فازت 3ـ1 على ويلز صاحبة النقاط الثلاث.

ويختتم المنتخب البرتغالي مشواره في دور المجموعات بمواجهة ويلز خارج أرضه، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة، فيما تستضيف الدنمارك منافستها النرويج في مباراة حاسمة.