تجارب الأخضر.. البداية قبل 59 عاما وحمزة الأسرع

قبل 59 عامًا، لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أولى مبارياته التجريبية الدولية عندما استضاف تونس في الرياض وفاز عليها بنتيجة 4ـ0.

ومنذ ذلك اليوم وحتى الجمعة الماضي، خاض «الأخضر» 254 مباراة تجريبية، انتصر في 103، وتعادل في 67 مواجهة، بينما مني بـ84 خسارة. وسجل لاعبوه 345 هدفًا مقابل 281 هدفًا استقبلها.

توزعت الأهداف بين الشوطين بشكل متقارب، إذ سجل الفريق 166 هدفًا في الشوط الأول و179 هدفًا في الشوط الثاني.

ومن بين هذه الأهداف جاء 31 هدفًا من ركلات الجزاء، بينما أهدر اللاعبون 10 ركلات جزاء أخرى.

أما على صعيد الانضباط، فقد حصل لاعبو المنتخب على 162 بطاقة صفراء و10 بطاقات حمراء خلال هذه المباريات.

ويحمل سعيد غراب شرف تسجيل أول هدف في تاريخ تجارب الأخضر، عندما أحرز في الدقيقة 26 من مباراة تونس 1967. أما أسرع هدف فسجله حمزة إدريس «البرق» في الدقيقة الأولى أمام الأردن 1999. وفي أحدث فصل من هذه المسيرة، سجل عبد الإله العمري آخر هدف حتى الآن في الدقيقة 59 من مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية التي انتهت بفوز الأخضر 3ـ2 الجمعة الماضي في معسكر الدوحة الذي يختتمه، الثلاثاء، بمواجهة أوزبكستان.