الإصابة تبعد الحوراني عن الأردن

خسر المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، خدمات هادي الحوراني، مدافع الفريق، بسبب الإصابة، ما سيحرمه المشاركة أمام أستراليا في لقاء تجريبي، الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وأعلن الاتحاد الأردني عن قرار استبعاد الحوراني عبر بيان صحافي، جاء فيه: «قرر الجهاز الفني استبعاد الحوراني من التجمع بعد شعوره بآلام في عضلات أسفل البطن ما يستدعي إخضاعه للراحة».

وتزيد إصابة مدافع وفاق سطيف الجزائري من متاعب المدرب المغربي بادو الزاكي، في ظل غياب سعد الروسان، لاعب القوة الجوية العراقي، وإحسان حداد لاعب الفيصلي، مدافعي الفريق الأردني، بسبب الإصابة أيضًا.

ويستعد «النشامى» لمواجهة أستراليا على ملعب سحيم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، في إطار استعداداته لنهائيات كأس آسيا 2027، التي تأجلت إلى أواخر العام المقبل، والتي تستضيفها السعودية.

ولم يحقق المنتخب الأردني أي انتصار في مبارياته العشر الأخيرة، آخرها في تجريبيتين أمام سوريا «1ـ1» وفنزويلا «0ـ0» بعد مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 التي استضافتها أمريكا الشمالية، حيث خسر مبارياته الثلاث.