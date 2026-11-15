أرينا تعتذر بعد نوبة الغضب
اعتذرت البيلاروسية أرينا سبالينكا، نجمة التنس، عن نوبة الغضب التي انتابتها خلال خسارتها من الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، في البطولة الختامية لموسم كرة المضرب للسيدات.
وقالت أرينا في منشور بثّته عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: «لم يكن تعليقي موجهًا إلى إيلينا، كنت محبطة من مجموعة صغيرة من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بأخطائي بطريقة استفزازية، فانفعلت في تلك اللحظة».
وأضافت البيلاروسية: «كان ينبغي علي التعامل مع إحباطي بطريقة مختلفة، وأعتذر لأي شخص شعر بالإهانة، قدمت إيلينا مباراة رائعة، وأتمنى لها كل التوفيق في بقية البطولة».
وأظهرت لقطات تلفزيونية أرينا وهي تتلفظ بعدد من العبارات التي فسرها بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على أنها موجهة إلى إيلينا، خلال اللقاء بينهما في مباراة دور المجموعات.
وأدت تلك الهزيمة إلى خروج البيلاروسية من البطولة الختامية.
وتلعب إيلينا الفائزة بالبطولة الختامية في 2018 ضد الروسية الصاعدة ميرا أندريفا في المباراة النهائية مساء الأحد.