أرينا تعتذر بعد نوبة الغضب

اعتذرت البيلاروسية أرينا سبالينكا، نجمة التنس، ​عن نوبة الغضب التي انتابتها خلال خسارتها من الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، في البطولة الختامية لموسم كرة المضرب للسيدات.

وقالت أرينا في منشور بثّته عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: «لم يكن تعليقي ‌موجهًا إلى ‌إيلينا، كنت محبطة من ​مجموعة صغيرة ‌من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بأخطائي ‌بطريقة استفزازية، فانفعلت في تلك اللحظة».

وأضافت البيلاروسية: «كان ينبغي علي التعامل مع إحباطي بطريقة مختلفة، وأعتذر لأي ‌شخص شعر بالإهانة، قدمت إيلينا مباراة رائعة، وأتمنى لها ⁠كل ⁠التوفيق في بقية البطولة».

وأظهرت لقطات تلفزيونية أرينا وهي تتلفظ بعدد من العبارات التي فسرها بعض مستخدمي ⁠وسائل التواصل الاجتماعي على أنها موجهة إلى إيلينا، خلال اللقاء بينهما في‌ مباراة دور ​المجموعات.

وأدت تلك الهزيمة إلى خروج البيلاروسية من البطولة الختامية.

وتلعب إيلينا الفائزة بالبطولة الختامية في ​2018 ضد الروسية ​الصاعدة ميرا أندريفا في المباراة النهائية مساء الأحد.