القادسية يختبر العائدين أمام الرفاع

ركز الجهاز الفني في فريق القادسية الأول لكرة القدم، على الجوانب اللياقية خلال اليومين الماضيين، من أجل تعويض المخزون البدني لدى اللاعبين بعد العودة من الإجازة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويخوض القادسية مواجهة تجريبية مغلقة أمام الرفاع البحريني، الأربعاء المقبل، على ملعب أرامكو الجديد، للوقوف على جاهزية العناصر العائدة من الإصابة.

ويتقدم الإسباني ناتشو فيرنانديز قائمة اللاعبين العائدين من الإصابة، فيما يواصل الثلاثي الأوروجوياني ناهيتان نانديز وجهاد ذكري ووليد الأحمد برنامجهم التأهيلي.

ويستهل القادسية مبارياته الرسمية بعد فترة التوقف بمواجهة مضيفه شباب الأهلي الإماراتي في دبي 24 نوفمبر، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يستضيف الفيحاء 27 من الشهر ذاته في الجولة الـ 13 لدوري «روشن».

ويحتل القادسية المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل، ومتفوقًا بفارق الأهداف على النصر صاحب المركز الثالث.