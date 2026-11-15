الأحد.. العمري يتقدم الأخضر في «الإرسال»

يتقدم عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التدريبات، مساء الأحد، عند الـ 06:30 على ملعب الإرسال في الدوحة، استعدادًا لمواجهة أوزبكستان التجريبية، الثلاثاء، على ملعب خليفة بن حمد، في العاصمة القطرية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن العمري تجاوز شدًا بسيطًا خرج على إثره عند الدقيقة 71، ودخل بدلًا منه علي لاجامي خلال الانتصار على كوريا الجنوبية 3ـ2، الجمعة، في مباراة تجريبية في الدوحة.

وأحرز العمري هدفه الـ20 في مشاركاته مع الأندية والمنتخب السعودي بعدما هزَّ شباك كوريا الجنوبية، الجمعة.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، منح لاعبيه راحة من التدريبات السبت، وأتاح لهم جولة حرة في الدوحة.