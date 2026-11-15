الرشيدي يظهر أمام الفتح

أنهى فهد الرشيدي، لاعب فريق الخليج الأول لكرة القدم، برنامجه اللياقي والتأهيلي بعد تعافيه من الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكان الرشيدي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية للفخذ خلال مواجهة الفيحاء 15 أكتوبر الماضي، على ملعب نادي الخليج في سيهات، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الخليج، إلى تجهيز الرشيدي من الناحية الفنية ومنحه دقائق لعب تدريجية خلال المواجهة التجريبية أمام الفتح، الخميس المقبل، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته قبل العودة إلى أجواء المباريات الرسمية.

ويستهل الخليج مشواره بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة مضيفه الخلود 27 نوفمبر الجاري على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري «روشن».

ويحتل الخليج المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من ثلاثة انتصارات ومثلها خسائر وستة تعادلات، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا 19 هدفًا.