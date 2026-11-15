إسبانيا وإنجلترا.. المواجهة الرابعة تحسم صراع الصدارة

يستقبل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، نظيره الإنجليزي، الأحد، في مدريد العاصمة، ضمن الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، في لقاء يجمع المتنافسين على صدارة المجموعة الثالثة.

وتدخل إسبانيا المباراة في المركز الأول برصيد 15 نقطة، مقابل 12 نقطة لإنجلترا صاحبة المرتبة الثانية، وهذه المواجهة المباشرة الرابعة بين الطرفين في دوري الأمم الأوروبية بعد أن انتصر أبطال العالم مرتين، وكسب الضيوف لقاءً واحدًا.

وتضم قائمة المنتخبين 8 لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر، بواقع 4 أسماء من كل طرف.

ويتقدم الإسباني لامين يامال قائمة اللاعبين من حيث القيمة السوقية بـ220 مليون يورو، يليه الإنجليزي جود بيلينجهام بـ160 مليون يورو، ثم الإسباني الآخر بيدري بـ150 مليون يورو.

وتضم قائمة إنجلترا أيضًا ديكلان رايس، ومورجان روجرز، وإليوت أندرسون، بقيمة 120 مليون يورو لكل منهم، بينما يمثل فيرمين لوبيز إسبانيا بقيمة 110 ملايين يورو، ويأتي باو كوبارسي بقيمة 100 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للأسماء الثمانية 1.1 مليار يورو، موزعة بالتساوي من حيث عدد اللاعبين بين المنتخبين.