في مدينة لوند، جنوب السويد، التي تعد واحدة من أعرق وأهم المدن التاريخية والتعليمية في البلاد، أبصر أرمين جيجوفيتش، لاعب وسط منتخب البوسنة والهرسك الأول لكرة القدم، النور في 6 أبريل 2002. يبلغ طول جيجوفيتش 187 سم ووزنه 78 كجم.

هاجرت عائلته من البوسنة إلى السويد 2001، فوالده ألمير ينحدر من منطقة كوتور فاروش ذات الأغلبية الصربية، ووالدته من منطقة السنجق، ولديه أخ أصغر يدعى إرفين يلعب كرة القدم أيضًا، وبلغت مشاركاته الدولية مع البوسنة 27 مباراة وسجل 3 أهداف حتى نوفمبر 2026.

بدأ ركل الكرة في المنزل منذ طفولته وانضم إلى أكاديمية لاندسكرونا بويس وهو في الخامسة من عمره تحت إشراف والده الذي كان يدرب الفئات السنية في النادي حتى بلغ أرمين 15 عامًا، ثم انتقل صيف 2017 إلى أكاديمية هيلسينجبورجس إف، وشارك في بطولة جوتيا كاب مع فئة 16 عامًا صيف 2018، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في 15 يوليو 2019 أمام إيك سيريوس في الدوري السويدي الممتاز وهو في الـ17، وسجل هدفه الأول في 6 يوليو 2020 أمام يورجوردنس إف.

انتقل في أكتوبر 2020 إلى روستوف الروسي بعقد يمتد 5 أعوام مقابل نحو 30 مليون كرونة سويدية، ولعب هناك 30 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، قبل أن يعود معارًا إلى هيلسينجبورج في مارس 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية ثم إلى أودنسه الدنماركي، وأعير لاحقًا إلى ميدتييلاند، حيث توج معه بلقب الدوري الدنماركي 2023ـ2024، وانتقل في يوليو 2024 إلى هولشتاين كيل الألماني وسجل 6 أهداف في 33 مباراة.

في أغسطس 2025 انتقل إلى يونج بويز بعقد حتى 2029، ولعب مع منتخبات السويد السنية كافة، وكان قائدًا لمنتخب تحت 21 عامًا، وظهر مرتين مع المنتخب الأول السويدي في 2023 و2024، قبل أن يقرر في أبريل 2024 التحول إلى البوسنة والهرسك بعد موافقة «فيفا».

بدأ مع البوسنة في يونيو 2024 وسجل أول أهدافه الدولية في 21 مارس 2025 ضد رومانيا، وشارك في كأس العالم 2026 وبات أحد أهم أعمدة المنتخب البوسني.

الليلة الماضية وعلى ملعب «ستروبيري أرينا» شمال ستوكهولم العاصمة السويدية وخلال مواجهة أصحاب الأرض مع ضيفهم المنتخب البوسني أبى جيجوفيتش إلا أن يضع بصمته في المواجهة العاطفية التي خاضها أمام السويديين حين أحرز الهدف الأول للبوسنة خلال الخسارة 2ـ3.