الأحد.. اختبارات تحدد عودة هوساوي

يجري زكريا هوساوي، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الأحد، اختبارات طبية ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أنَّ نتيجة الاختبارات، التي سيخضع لها هوساوي، ستحدد قدرته على دخول التدريبات الجماعية من عدمها.

وأفاد المصدر ذاته أنَّ إدراج هوساوي في قائمة الفريق الذي سيخوض مواجهة «الكلاسيكو» أمام النصر، الجمعة المقبل، في مباراة الجولة التاسعة المؤجلة من دوري روشن السعودي، لن يتم إلا بعد التأكد التام من جاهزيته الطبية والبدنية بنسبة 100 في المئة.

وتعرض هوساوي إلى تمزق بسيط في الرباط الصليبي الخلفي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27» أمام العراق، وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي في عيادة النادي.

وشارك هوساوي مع الأهلي هذا الموسم في 8 مباريات بجميع المسابقات، لم يسجل أو يصنع أي هدف، ونال بطاقتين صفراوين.

وغاب هوساوي عن المشاركة أمام الفتح والفيحاء والخليج والشباب والتعاون «دوريًّا»، وباختاكور الأوزبكي والوصل الإماراتي والغرافة والسد القطري بداعي الإيقاف الانضباطي من الاتحاد الآسيوي.

وغاب هوساوي عن المشاركة أمام الفتح والفيحاء والخليج والشباب والتعاون «دوريًّا» للإصابة، وباختاكور الأوزبكي والوصل الإماراتي والغرافة والسد القطري بداعي الإيقاف الانضباطي من الاتحاد الآسيوي.