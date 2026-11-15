السيارات الهجينة توسع حصتها في الأسواق

تباطأ نمو السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن السيارات الهجينة توسّع حصّتها في السوق مستفيدة من ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران.

وأسهم الإقبال المتزايد على السيارات الهجينة، التي تجمع بين البنزين والطاقة الكهربائية، في زيادة مبيعات شركات السيارات اليابانية والكورية الجنوبية في الولايات المتحدة عام 2026، ما شجّع الشركات التي تنتج السيارات الهجينة منذ أعوام وتلك التي دخلت هذا القطاع حديثًا على ضخّ استثمارات إضافية.

وأعلنت «هوندا» هذا الأسبوع استثمار ثلاثة مليارات دولار لبناء مصنع جديد للسيارات الهجينة في ولاية أوهايو وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع في ولايتين أخريين. وتنافس الشركة منذ أعوام «تويوتا» المتصدّرة للسوق الأمريكية في هذه الفئة.

أما «نيسان»، التي تطرح هذا الخريف أول طراز هجين رئيس لها في السوق الأمريكية، فأدركت أنَّ غيابها عن هذه الفئة يضرّ بمبيعاتها، بحسب بونز بانديكوثيرا، أحد كبار نواب الرئيس في شركة نيسان للأمريكيتين.

وقال بانديكوثيرا «كنَّا نخسر هؤلاء الزبائن»، موضحًا أنَّ كثيرين يريدون على الأقل التعرّف إلى السيارات الهجينة وتجربة قيادتها، حتى لو اشتروا في النهاية سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي.

وتخطّط «جنرال موتورز»، التي أحجمت عن دخول هذا القطاع في مطلع العقد الجاري حين كانت تستثمر بكثافة في السيارات الكهربائية، لطرح طرازات هجينة «في فئات عدة، هي الفئات الرئيسة التي ننافس فيها»، وفق ما قالت ماري بارا، رئيستها التنفيذية، الشهر الماضي خلال مؤتمر عبر الهاتف.

وأضافت بارا، ردًا على سؤال لمحلّل في وول ستريت خلال عرض نتائج الشركة: «سنتحدث عنها بمزيد من التفصيل مع اقتراب موعد طرحها».

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بأكثر من الخمس منذ منتصف عام 2025، لتبلغ حصّتها من السوق 16,3 في المئة بنهاية الربع الثاني، بحسب شركة «كوكس أوتوموتيف Cox Automotive»، المتخصّصة في خدمات السيارات وتقنياتها.

وهي حصّة قياسية، مقارنة بـ13 في المئة قبل عام. وجاء هذا الارتفاع في مقابل تراجع حصّتي السيارات العاملة بمحركات احتراق داخلي والسيارات الكهربائية، التي تضرّرت من إلغاء الإعفاءات الضريبية المخصّصة لها في الولايات المتحدة بموجب قانون وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبقيت أسعار البنزين فوق أربعة دولارات للجالون خلال معظم عام 2026، بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ويبلغ متوسط السعر حاليًّا 3.87 دولار للجالون، بحسب جمعية السيارات الأمريكية.