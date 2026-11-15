«رياضي» تنظم بيع التذاكر في السعودية

أطلقت وزارة الرياضة خدمة اعتماد منصات بيع وإعادة تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية، في السعودية، عبر منصة «رياضي» الرقمية، وفق بيان ، الأحد.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تنظيم عمليات بيع وإعادة بيع التذاكر وفق الضوابط المعتمدة لدى الوزارة، وتيسير إجراءات الاعتماد للمستثمرين ومشغلي المنصات، وتعزيز موثوقية التعاملات في سوق التذاكر، بما يسهم في تهيئة بيئة تنظيمية واضحة للجهات العاملة في هذا المجال.

وكانت وزارة الرياضة منحت مشغلي منصات التذاكر مهلة مدتها 90 يومًا، تبدأ من تاريخ إصدار ضوابط تنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية، التي تم الإعلان عنها في 26 أكتوبر الماضي، لتحديث أنظمتها ومواءمة أعمالها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة.