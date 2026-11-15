أبها يسترد ديالو قبل الشباب

شارك السنغالي عبدو ديالو، مدافع فريق أبها الأول لكرة القدم، السبت، في التدريبات اليومية، وبات جاهزًا لمواجهة الشباب المقررة 26 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وعانى ديالو من كدمة قوية في الظهر، خلال مواجهة الفيحاء 28 أغسطس الماضي، خضع على إثرها لبرنامج علاجي مكثف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الثلاثي الكاميروني جورج نكودو والفرنسي نبيل فقير، وخالد الشمراني، أنهو برامجهم العلاجية، ودخلوا في برنامج لياقي وبدني، تمهيدًا لعودتهم للمشاركة من جديد في المباريات المقبلة، بعد نهاية فترة التوقف الجارية حاليًا.

ويحتل أبها المرتبة الأخيرة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل مع الخليج والدرعية والاتحاد، فيما مني بـ8 خسائر، ويملك مواجهة «مؤجلة» أمام الخلود.