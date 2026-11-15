آش يخطف لقب «Fatal Fury» في تايلاند

تُوّج أرسلان آش «Arslan Ash»، لاعب فريق «Twisted Minds» للرياضات الإلكترونية، بلقب بطولة «Fatal Fury: City of the Wolves»، المنظمة ضمن منافسات Thaiger Uppercut Championship 2026 (TGU)، في تايلاند، وذلك بعد تفوقه على الأمريكي «NYChrisG» في المواجهة النهائية.

وشهدت المباراة النهائية منافسة بين اللاعبين، انتهت بفوز أرسلان آش بمجموعتين بنتيجتي 3ـ1 و3ـ0، ليحسم المركز الأول، فيما جاء «NYChrisG» في المركز الثاني، وحل اللاعب السنغافوري «Xian» ثالثًا، من بين 31 لاعبًا شاركوا في منافسات اللعبة.

وتُعد بطولة Thaiger Uppercut واحدة من أبرز بطولات ألعاب القتال الموسمية في تايلاند، إذ تمتد مسيرتها لنحو 14 عامًا، وتستقطب لاعبين من مختلف أنحاء العالم للتنافس في مجموعة من ألعاب القتال، من بينها Tekken وStreet Fighter وFatal Fury، إلى جانب ألعاب أخرى.

ولعبت نسخة 2026 على مدار ثلاثة أيام في قاعة The Portal Ballroom بمركز IMPACT Muang Thong Thani، وشهدت مشاركة أكثر من 500 لاعب في مختلف المنافسات، مع اعتماد نظام خروج المغلوب المزدوج في بطولات الألعاب، بما يمنح المتنافسين فرصة مواصلة المنافسة عبر مسار الخاسرين.

ويمثل هذا التتويج أول ألقاب أرسلان آش في لعبة Fatal Fury، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة بالألقاب في ألعاب القتال، والتي اشتهر خلالها بإنجازاته في سلسلة Tekken.