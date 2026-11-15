قبل إسبانيا.. رايس يدافع عن بن وايت

دافع ديكلان رايس، لاعب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن بن وايت، زميله في الفريق، بعد صافرات الاستهجان التي طالته، في المباراة التي فاز فيها «الأسود الثلاثة» على كرواتيا 2ـ1، الخميس الماضي، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال رايس لإذاعة «بي بي سي 5 لايف»، صباح الأحد: «الحادثة المتعلقة ببن وايت تعود إلى أكثر من خمسة أعوام، ولا أعرف بصراحة لماذا لا تزال موضع حديث، بمعرفتي فيه وبشخصيته، فقد تجاوز كل ذلك تمامًا، دائمًا ما يرتدي القميص بفخر، وفي كل مرة يرتديه يقدم 100 في المئة من جهده».

وتابع رايس، لاعب الوسط: «هذا يظهر شخصيته، ليس من السهل أن تتعرض لصيحات استهجان عند دخولك إلى الملعب في ويمبلي، لكن إظهار هذه القوة الذهنية للعب المباراة وتقديم أداء جيد، كما فعل في الأشهر الماضية، هو دليل حقيقي على شخصيته».

وأكد رايس أن كافة لاعبي إنجلترا لا يناقشون هذه القضية على الإطلاق، وتم تجاوزها، متابعًا: «أمام وايت مستقبلًا مع منتخب إنجلترا».

وتعود الحادثة، إلى 2022، بعدما غادر وايت معسكر المنتخب الإنجليزي خلال كأس العالم المنظمة في قطر آنذاك، وعاد إلى بلاده لأسباب شخصية، ومن بعدها أعلن اللاعب عدم جاهزيته للانضمام إلى «الأسود الثلاثة» طوال فترة ولاية جاريث ساوثجيت.

وتعرض وايت لصيحات استهجان من بعض الجماهير في التعادل مع أوكرانيا مارس الماضي، بعد عودته إلى التشكيلة تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

بدوره، أشار وايت قبل المباراة إلى أن الناس لا يعرفون القصة كاملة وراء مغادرته المعسكر، لكنه لا يزال متمسكًا بقراره.

ويواجه المنتخب الإنجليزي، نظيره الإسباني، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.