«NBA».. ميامي يتجاوز بيستونز ويحقق الرابع تواليا

فرض فريق ميامي هيت الأمريكي الأول لكرة السلة، سيطرته على اللقاء الذي جمعه مع ديترويت بيستونز، منتصرًا عليه بنتيجة 137ـ117، ومحققًا فوزه الرابع تواليًا في دوري «NBA» للمحترفين.

وانتفض ميامي هيت، بعد أربع هزائم في بداية الموسم، ومعه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الذي سجّل في سلة بيستونز 34 نقطة، إضافة إلى 14 متابعة، و8 تمريرات حاسمة.

وحظي اليوناني بدعم من كلاي تومسون، زميله في الفريق، الذي أحرز 26 نقطة، وبام أديبايو بـ20 نقطة، ليتمكنوا من فرض السيطرة على المباراة.

ورفع ميامي رصيده إلى 7 انتصارات مقابل 6 هزائم، خلف ديترويت مباشرة في المنطقة الشرقية، فيما تلقى الأخير خسارته الرابعة الموسم الجاري.

وفي المباريات الأخرى، استعاد شيكاغو بولز بعضًا من توازنه بعدما تغلب على مينيسوتا تمبروولفز 117ـ106.

وكان شيكاغو يعاني بعدما مُني بتسع هزائم، لكن الفريق واجه في بداية الموسم منافسين من العيار الثقيل، من بينهم بوسطن سلتيكس مرتين، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، إضافة إلى نيويورك نيكس، حامل اللقب.

واعتمد شيكاغو على نورمان باول الذي أسهم في تسجيل 24 نقطة، لتحقيق فوزه الثالث، في حين تلقى مينيسوتا خسارته الرابعة مقابل 9 انتصارات.