هويلوند ..يودع رونالدو بضربتين وكلمة واحدة

في ملعب براغا البرتغالي، وتحت أضواء مسلطة على قمصان الفريق المضيف المكتوب عليها اسم «رونالدو» والرقم 7، وعلى لافتة جماهيرية كبيرة تقول «شكرًا أيها القبطان»، سجّل راسموس هويلوند هدفين لم يكونا مجرد رقمين في نتيجة المباراة، بل وداعًا خاصًا على طريقته لقدوته الأكبر.

لم يرفع يديه في الاحتفال الشهير بـ«سييي»، ولم يرتجل أي كلمة بعد هدفه الأول في مرمى البرتغال.

اكتفى بالنظر، كأن شيئًا داخله كان يرفض أن يحوّل اللحظة إلى استعراض، لكن بعد صافرة النهاية، كتب على «إنستغرام» جملة واحدة فقط: «أعتقد أن التعليق الوحيد المناسب هنا هو سييييو».

لم يكن الأمر مفاجئًا لمن يعرف علاقة هذا المهاجم الدنماركي بكريستيانو رونالدو.

في مارس 2025، وبعد أن سجّل هدف الفوز 1-0 على البرتغال في ربع نهائي دوري الأمم، قال هويلوند بصوت مليء بالدهشة والامتنان: «لعبت ضد قدوتي وسجّلت وكنت صاحب هدف الفوز، لم يكن ممكنًا أن يُكتب الأمر أفضل من ذلك». كان رونالدو يراقبه من أرض الملعب آنذاك.

وفي ذهاب المجموعة نفسها في أكتوبر 2026، احتفل بهدف التعادل 2-2 بحركة «سييي» الشهيرة، لكنه في براغا اختار الصمت داخل الملعب، والكلمات بعد انتهاء اللعب. قال لاحقًا: «لم أفكر مرتين عندما سجّلت، ومشاهدة كريستيانو يلعب كانت جزءًا كبيرًا من حبي لكرة القدم».

ومن يشاهد بطله كل يوم يتعلّم منه ما لا تعلّمه الملاعب، أما الحكاية فبدأت قبل أكثر من عقدين في كوبنهاغن، مسقط رأس راسموس وينتر هويلوند في 4 فبراير 2003 لأب كان مهاجمًا في دوريات الدرجات الدنيا الدنماركية، هو أندرس هويلوند، ولأم كانت عدّاءة سرعة، هي كيرستن وينتر. هو الابن الأكبر بين ثلاثة أشقاء، وشقيقاه التوأم أوسكار وإميل، المولودان في 4 يناير 2005، يلعبان كرة القدم أيضًا.

نشأ في بلدة هورسهولم بإقليم العاصمة، وبدأ مشواره في فرق الصغار بنادي هورسهولم-أوسيريد، ثم انتقل في 2012 إلى فئات بروندبي، قبل أن يصل إلى أكاديمية كوبنهاغن حتى عام 2020. في بيت يجمع بين قدم الأب وسرعة الأم، لم يكن من المفاجئ أن يخرج مهاجم بهذا الطول والقدرة.ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لكوبنهاغن في أكتوبر 2020 وهو في السابعة عشرة من عمره. بعدها انتقل إلى شتورم غراتس النمساوي، ثم انضم إلى أتالانتا الإيطالي في أغسطس 2022 وسجّل 9 أهداف في 32 مباراة. وفي 2023 انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، حيث سجّل 14 هدفًا في 62 مباراة.

أُعير إلى نابولي في 2025 وسجّل 12 هدفًا في 33 مباراة، قبل أن يعلن النادي ضمّه نهائيًا في يونيو 2026. ومنذ ذلك الحين سجّل 3 أهداف في 10 مباريات.

يبلغ طوله 193 سم ووزنه 79 كجم، وفي النسخة الجارية من دوري الأمم سجّل 5 أهداف في 5 مباريات، رقم لم يتفوق عليه سوى هاري كين. لكن ما يجعل قصته مختلفة ليس الأرقام وحدها، بل الطريقة التي يتعامل بها مع اللحظات التي تلتقي فيها موهبته بأسطورته.

في براغا لم يحتفل كما اعتاد، لكنه أرسل رسالة أوضح من أي احتفال: الاحترام أحيانًا يكون في الصمت، وفي كلمة واحدة تُكتب بعد النهاية : «سييييو».