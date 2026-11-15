جاهزية هولندية

أنهى لاعبو منتخب هولندا الأول لكرة القدم، الأحد، تحضيراتهم لمواجهة نظيرهم الألماني على أرضية الملعب الأولمبي في برلين لحساب دوري الأمم الأوروبية (الفرنسية)