الرئيسية / الصورة .. قصة

جاهزية هولندية

2026.11.15 | 04:41 pm
أنهى لاعبو منتخب هولندا الأول لكرة القدم، الأحد، تحضيراتهم لمواجهة نظيرهم الألماني على أرضية الملعب الأولمبي في برلين لحساب دوري الأمم الأوروبية (الفرنسية)
جاهزية هولندية

جاهزية هولندية

جاهزية هولندية