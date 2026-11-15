سيرفيرا: إيقاف أوونو عقوبة مخففة

يرى ألفارو سيرفيرا، مدرب فريق تينيريفي الإسباني الأول لكرة القدم، أن عقوبة إيقاف الغيني خيسوس أوونو، حارس المرمى، مدة 12 مباراة، بعد تسببه بوفاة خيسوس دي ميجل، قد تبدو مخففة، مقرًا بأن اللوائح لا تنص بشكل محدد على ما حدث.

وقال سيرفيرا قبل مباراة فريقه أمام سبتة، الأحد، وهي الأولى منذ وفاة دي ميجل: «أعتقد أنه، كما هو الحال في مجالات أخرى من الحياة، هناك قواعد أو قوانين يجب الالتزام بها، وبما أن اللوائح الحالية لا تنص بشكل محدد على ما حدث، فأعتقد أنهم التزموا ببساطة بالقواعد وفرضوا عدد المباريات الذي تسمح به اللوائح».

وتابع سيرفيرا: «أي شيء آخر قد أقوله لن يكون سوى رأيي الشخصي، وسأحتفظ به لنفسي. قد تبدو العقوبة مخففة بعض الشيء عند مقارنتها بحالات أخرى، لكني في الواقع لا أعتقد أن اللوائح تسمح بأي شيء مختلف».

وطرد أوونو، حارس المرمى، خلال مباراة في لقاء دوري الدرجة الثانية الإسبانية في الثاني من نوفمبر الجاري، بعدما اندفع إلى وسط الملعب واصطدم بدي ميجل أثناء محاولته إبعاد كرة هوائية.

وبعد الاصطدام، نُقل دي ميجل، صاحب الـ30 عامًا، إلى العناية المركزة في المستشفى، قبل أن يتوفى المهاجم الإسباني في الثالث من نوفمبر الجاري.

وأوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني للعبة، حارس مرمى غينيا الاستوائية لـ12 مباراة، وهي العقوبة القصوى.

وأقيمت جنازة دي ميجل قبل 5 أيام، بحضور نحو 400 شخص، بينهم لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.