«محاربو الصحراء» يخسرون مازة وحاج موسى

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، تعرض أنيس حاج موسى، وإبراهيم مازة لإصابة، ستبعدهما عن تشكيلة منتخب «محاربو الصحراء» التي ستواجه توجو، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأصدر الاتحاد الجزائري للعبة بيانًا صحافيًا، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه: «يعاني اللاعبان من التواء في ‌الكاحل، إثر إصابتهما مساء السبت، خلال مباراة توجو ⁠التي ⁠احتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو».

وأضاف البيان: «أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبان صباح الأحد غيابهما عن المباراة المقبلة».

وصنع حاج ‌موسى هدف فوز ‌الجزائر ​1ـ0 على توجو، ⁠​السبت، في الجولة ⁠الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة بتصفيات كأس الأمم، لكنه سيغيب عن مباراة الجولة الرابعة، المقررة الثلاثاء المقبل.

وشارك ⁠مازة في التشكيلة الأساسية ‌في ‌المباراة ذاتها، وخرج ​من الملعب قبل ‌عشر دقائق على النهاية.

وتتصدر الجزائر مجموعتها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، ​متقدمة ​بثلاث نقاط على زامبيا صاحبة المركز الثاني.